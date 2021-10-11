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مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار: من المبكر معرفة أسباب الحريق المندلع في خزان الوقود في منشآت الزهراني والعمل الآن يجري على السيطرة على النيران تخوفاً من التمدد (صوت كل لبنان)

Lebanon 24
11-10-2021 | 03:20
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