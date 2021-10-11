اوفد الرئيس نجيب ميقاتي وزير الطاقة وليد فياض بعد انتهاء الاجتماع المخصص للكهرباء في السراي الكبير ، الى منشآت الزهراني لمعاينة الوضع بعد الحريق الذي اندلع فيها صباح اليوم والاطلاع على الملابسات

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