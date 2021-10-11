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الرئيس عون استقبل وزير السياحة وليد نصّار واطّلع منه على الخطوط العريضة لخطة العمل في الوزارة وعلى الإقبال على جناح لبنان في اكسبو ٢٠٢٠ في دبي

Lebanon 24
11-10-2021 | 03:46
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