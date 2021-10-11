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محمد الحجار لـ"الجديد": تقدمنا باقتراح قوانين للهيئة العامة لمجلس النواب بشأن رفع الحصانات وننتظر تحديد موعد جلسة إذا فعلا نريد الحقيقة يجب الموافقة على الاقتراحين ورفع الحصانات عن الجميع

Lebanon 24
11-10-2021 | 04:03
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