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الرئيس عون استقبل النائب مصطفى حسين وعرض معه حاجات منطقة عكار الإنمائيّة ووضع شركة كهرباء نهر البارد واستمرار إقفال الحدود مع سوريا

Lebanon 24
11-10-2021 | 05:37
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