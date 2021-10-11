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الرئيس عون أبرق الى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد معزياً بضحايا الاعصار الذي ضرب السلطنة الأسبوع الماضي وأوقع عشرات الضحايا والجرحى

Lebanon 24
11-10-2021 | 06:40
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