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الإمارات تُدين بشدة الهجوم الذي استهدف موكب وزير الزراعة ومحافظ عدن في اليمن

Lebanon 24
11-10-2021 | 10:47
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