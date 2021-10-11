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نصرالله: مراعاة للحلفاء وافقنا على مجموعة أمور وبعض الكتل النيابية طالبت بإعادة النظر بملف اقتراع المغتربين

Lebanon 24
11-10-2021 | 13:37
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12/10/2021 04:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: من غير المُتاح لنا في دول الانتشار لا القيام بحملات انتخابية ولا حرية انتخاب لكننا نؤيد مبدأ اقتراع المغتربين
lebanon 24
12/10/2021 04:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
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12/10/2021 04:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
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12/10/2021 04:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
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