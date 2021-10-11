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نصرالله: ندعو إلى اعطاء الحق باقتراع سن الـ18 وألّا يحرموا من المشاركة بالانتخابات النيابية ولا أحد يجب أن يكون مظلوماً بذلك

Lebanon 24
11-10-2021 | 13:38
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12/10/2021 04:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
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