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نصرالله: كان على الحكومة أن تقوم بجلسة مجلس الوزراء وأن لا تخرج قبل إيجاد حل في ملف التيار الكهربائي

Lebanon 24
11-10-2021 | 13:46
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