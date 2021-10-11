نصرالله: هناك عروض جدية من الشرق ومن الغرب من الصين وروسيا وإيران وحتى من ألمانيا وفرنسا لحل مشكلة الكهرباء لكن المسؤولين لا يريدون إغضاب الولايات المتحدة

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