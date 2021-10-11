نصرالله: عنوان التدفئة كبير وبحاجة لدراسة وضوابط وآلية توزيع مختلفة نتكلم عنها قبل بداية تشرين الثاني وأيضاً يمكن أن ندخل عناوين إضافية لها علاقة بموسم الشتاء

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