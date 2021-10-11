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نصرالله: نحن نؤيد أمر شراء الدولة للمازوت من إيران ونضمن لها التسهيلات اللوجيسيتية وسننسحب من الملف في حال حصل ذلك

Lebanon 24
11-10-2021 | 14:06
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