نصرالله: هل سأل القاضي الحالي رؤساء الحكومات السابقين؟ لقد توجه مباشرة إلى الرئيس حسان دياب كما أنه لم يسأل الوزراء السابقين ولم يسأل الوزراء الحاليين

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