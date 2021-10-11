أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني أن الأردن يريد علاقات إقليمية صحية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
11-10-2021 | 15:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: سأعبر لوزير الخارجية الإيراني عن موقفنا الداعي إلى التزام إيران بعلاقات حسن الجوار مع محيطها وعدم القيام بأي عمل عدائي
lebanon 24
12/10/2021 04:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية التونسية: تونس لا تقبل أبدا التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال (سكاي نيوز)
lebanon 24
12/10/2021 04:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي لسكاي نيوز عربية: بحثنا الجدول الزمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا لتوصيل الكهرباء للبنان
lebanon 24
12/10/2021 04:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان (سكاي نيوز)
lebanon 24
12/10/2021 04:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:48 | 2021-10-11
19:30 | 2021-10-11
19:05 | 2021-10-11
18:35 | 2021-10-11
18:34 | 2021-10-11
18:33 | 2021-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website