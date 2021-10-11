أخبار عاجلة

المرصد السوري: ضربة جديدة تستهدف مواقع مجموعات موالية لإيران في البوكمال على حدود سوريا والعراق (العربية)

Lebanon 24
11-10-2021 | 15:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" عن مصدر أمني عراقي: طائرة مسيرة تستهدف مواقع لفصائل عراقية في منطقة البوكمال السورية عند الحدود مع العراق
lebanon 24
12/10/2021 04:41:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: طائرة مجهولة تقصف مواقع للميليشيات الإيرانية قرب الحدود السورية العراقية
lebanon 24
12/10/2021 04:41:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية تستخدمها قوات موالية لإيرانية لتطوير الأسلحة في ريف دمشق
lebanon 24
12/10/2021 04:41:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: انفجارات عنيفة تضرب البوكمال على الحدود السورية العراقية تزامناً مع تحليق طيران مسير في الأجواء
lebanon 24
12/10/2021 04:41:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:48 | 2021-10-11
19:30 | 2021-10-11
19:05 | 2021-10-11
18:35 | 2021-10-11
18:34 | 2021-10-11
18:33 | 2021-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website