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الرئيس العراقي برهم صالح يؤكد أن البلاد تتطلع لبرلمان يعبر عن إرادة الشعب ويعمل على تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للدولة

Lebanon 24
11-10-2021 | 16:46
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