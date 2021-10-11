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أخبار عاجلة
وزراء خارجية روسيا وفرنسا وألمانيا يجتمعون قريباً لبحث النزاع الأوكراني
Lebanon 24
11-10-2021
|
19:30
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