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‏وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني أن الأردن يريد علاقات إقليمية صحية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية

Lebanon 24
11-10-2021 | 21:00
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وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني أن الأردن يريد علاقات إقليمية صحية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية (سكاي نيوز)
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