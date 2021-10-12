نقولا نحاس: الحلول ليست حلولاً سحرية أو بكبسة زر ولذلك يعمل الوزراء على طرح خططهم للنقاش ومن ثم وطرح الحلول والذهاب نحو التنفيذ (صوت كل لبنان)

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