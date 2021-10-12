النائب ابراهيم كنعان في انطلاق خلوة الأولويات الانقاذية لتكتل لبنان القوي من دير القلعة بيت مري: ننعقد في ظروف حرجة يمر بها الوطن والمجتمع وهو ما يهدد الكيان ما لم تحدد الالويات الانقاذية وسبل تتفيذها

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