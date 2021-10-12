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كنعان: نحن في وضع لا نحسد عليه وبالطبع لن نستسلم ولن نخضع بل نضع الاولويات الانقاذية ونسعى لعلاجها من المال الى الاقتصاد الى الانتخابات وودائع اللبنانيين وانفجار المرفأ

Lebanon 24
12-10-2021 | 02:18
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"اننا في وضع لا نحسد عليه"... كنعان:لن نخضع
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12/10/2021 16:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الثقة ستكون مرتبطة بخمسة امور اساسية: أموال المودعين والأمان الإجتماعي والإصلاح المالي وانفجار المرفأ والانتخابات النيابية إضافة الى امور اخرى
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12/10/2021 16:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
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