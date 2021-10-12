كنعان: نحن في وضع لا نحسد عليه وبالطبع لن نستسلم ولن نخضع بل نضع الاولويات الانقاذية ونسعى لعلاجها من المال الى الاقتصاد الى الانتخابات وودائع اللبنانيين وانفجار المرفأ

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