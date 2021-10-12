باسيل في مستهل خلوة تكتل لبنان القوي: علينا اليوم درس الافكار والمشاريع والقوانين التي تساعدنا على الخروج من محنتنا ولدينا الحلول ولكن ليس لدينا وحدنا القدرة على تنفيذها

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