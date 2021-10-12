عون استقبل وزير التربية عباس الحلبي واطلع منه على الإجراءات المتخذة لانطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية والاتصالات الجارية لمعالجة مطالب المعلمين إضافة الى أوضاع الجامعة اللبنانية

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