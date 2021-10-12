معلومات "الجديد": وكيل الدفاع عن النائب علي حسن خليل ينوي التقدم بدعوى مخاصمة الدولة أمام القضاء الا ان هذه الدعوى لن تبطل مفاعيل مذكرة التوقيف الغيابية

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