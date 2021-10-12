المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان أحال صباح اليوم على المحقق العدلي طارق البيطار قرار وزير الداخلية الذي رفض فيه اعطاء اذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم (ال بي سي)

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