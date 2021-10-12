رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماعٍ مع وفد "جمعية المصارف": التعافي الاقتصادي يعيد تحريك الدورة الاقتصادية التي تشكل المصارف جزءاً أساسيا منها

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