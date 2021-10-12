25
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع أسعار الطاقة بحلول مطلع 2022
Lebanon 24
12-10-2021
|
13:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد العالم 6% العام الحالي
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد العالم 6% العام الحالي
13/10/2021 06:20:41
13/10/2021 06:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: وتيرة التطعيم الحالية لن تساعد على إنهاء كورونا بحلول 2022
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: وتيرة التطعيم الحالية لن تساعد على إنهاء كورونا بحلول 2022
13/10/2021 06:20:41
13/10/2021 06:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله: هناك عروض جدية يجب التعامل معها ويمكن الاستفادة من المبلغ المقدم من صندوق النقد الدولي لتأمين حلول جذرية في ملف الكهرباء
Lebanon 24
نصرالله: هناك عروض جدية يجب التعامل معها ويمكن الاستفادة من المبلغ المقدم من صندوق النقد الدولي لتأمين حلول جذرية في ملف الكهرباء
13/10/2021 06:20:41
13/10/2021 06:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي يتردد في حسم بقاء جورجييفا على رأسه
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي يتردد في حسم بقاء جورجييفا على رأسه
13/10/2021 06:20:41
13/10/2021 06:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
سمكة "سقطت" من السماء وتسببت بأضرار في عكار! (صور)
Lebanon 24
سمكة "سقطت" من السماء وتسببت بأضرار في عكار! (صور)
03:04 | 2021-10-12
12/10/2021 03:04:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مفرح إلى اللبنانيين عن الكهرباء والتغذية.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبر مفرح إلى اللبنانيين عن الكهرباء والتغذية.. إليكم الجديد
14:00 | 2021-10-12
12/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أبراج قد تدمر حياتكم.. احذروا منها
Lebanon 24
5 أبراج قد تدمر حياتكم.. احذروا منها
00:30 | 2021-10-12
12/10/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة
08:26 | 2021-10-12
12/10/2021 08:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة جديدة للبنزين غداً.. إليكم السعر المتوقع
Lebanon 24
تسعيرة جديدة للبنزين غداً.. إليكم السعر المتوقع
14:09 | 2021-10-12
12/10/2021 02:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:09 | 2021-10-12
مسؤول أميركي: واشنطن وإسرائيل والإمارات ستدشن مجموعتي عمل بشأن التعايش الديني والمياه والطاقة
18:53 | 2021-10-12
التحالف: ندعم عمليات وإجراءات وزارة الدفاع اليمنية لحماية المدنيين في العبدية بمأرب
18:13 | 2021-10-12
المتحدث باسم الجيش اليمني: انهيار الميليشيات الحوثية على جبهات مأرب
18:12 | 2021-10-12
المتحدث باسم الجيش اليمني لـ"الحدث": الميليشيات انكسرت على محور الحريب الجوبة بمأرب
18:02 | 2021-10-12
الأمين العام للأمم المتحدة: جائحة كورونا دفعت 100 مليون شخص حول العالم لهاوية الفقر
17:55 | 2021-10-12
السفير الروسي: مناقشاتنا مع واشنطن تطرقت لملفات سوريا وأفغانستان والقطب الشمالي
فيديو
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
10:22 | 2021-10-12
13/10/2021 06:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أسد يختبىء في مرحاض عام بانتظار فريسة! (فيديو)
Lebanon 24
أسد يختبىء في مرحاض عام بانتظار فريسة! (فيديو)
08:28 | 2021-10-12
13/10/2021 06:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
11:00 | 2021-10-10
13/10/2021 06:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact