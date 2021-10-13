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المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران: مفاوضات فيينا لم تسر بالطريقة الأمثل لأن إيران رفضت المفاوضات المباشرة

Lebanon 24
13-10-2021 | 10:23
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