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أخبار عاجلة
من المتوقع ان تصل نولاند عند الساعة 9:40 دقيقة الى بعبدا وستلتقي ايضاً ممثلين عن المجتمع المدني وستقوم بالبحث عن الاصلاحات الحكومية (LBCI)
Lebanon 24
14-10-2021
|
02:20
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