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وسائل اعلام اسرائيلية: واشنطن رفضت طلب لابيد تحديد موعد أخير لإيران من أجل العودة الى الاتفاق النووي (الميادين)

Lebanon 24
14-10-2021 | 03:30
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