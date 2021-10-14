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أخبار عاجلة
الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهر مع تراجع الدولار والسندات الأميركية
Lebanon 24
14-10-2021
|
23:54
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