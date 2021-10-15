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قاسم هاشم: تظاهرة الأمس هي أمر طبيعي وتعبير عن رأي وهي من صلب نظامنا كأحد أوجه التعبير عن الرأي وما هو غير طبيعي واستثنائي ما تعرضت له التظاهرة من إطلاق نار (صوت كل لبنان)

Lebanon 24
15-10-2021 | 00:40
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