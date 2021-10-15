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عون استقبل مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطّار واطّلع منه على الصعوبات التي تواجه عمل الجهاز وهنأ عناصره ومتطوعيه على الجهود التي يبذلونها في المهمات التي توكل إليهم رغم الظروف الصعبة

Lebanon 24
15-10-2021 | 04:39
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