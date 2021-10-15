أخبار عاجلة

التعاون الإسلامي: ندعو إلى التهدئة في لبنان ووقف العنف وتغليب المصلحة العامة (العربية)

Lebanon 24
15-10-2021 | 05:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
منظمة "التعاون الإسلامي" تعليقاً على أحداث الطيونة: ندعو اللبنانيين لوقف العنف
lebanon 24
15/10/2021 20:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة التعاون الإسلامي: نؤكد أهمية تعزيز قوة الدولة اللبنانية
lebanon 24
15/10/2021 20:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لتعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسّك بها والمحافظة عليها والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بُلداننا العربية
lebanon 24
15/10/2021 20:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المنسقة الخاصة للامم المتحدة لشؤون لبنان جوانا فرونتسكا: سررت بإعلان تشكيل حكومة جديدة والآن هناك حاجة لخطوات سريعة وشجاعة من أجل المصلحة العامة
lebanon 24
15/10/2021 20:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:22 | 2021-10-15
13:08 | 2021-10-15
13:03 | 2021-10-15
12:43 | 2021-10-15
12:35 | 2021-10-15
12:29 | 2021-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website