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"سكاي نيوز" عن مصادر أفغانية: ارتفاع حصيلة تفجير مسجد في قندهار إلى أكثر من 30 قتيلا و60 جريحا على الأقل

Lebanon 24
15-10-2021 | 06:20
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