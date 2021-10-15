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الخارجية الفرنسية: على إيران العودة للالتزام بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Lebanon 24
15-10-2021 | 07:44
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