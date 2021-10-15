أخبار عاجلة

حادث تصادم بين مركبتين عند مستديرة كفرمان - النبطية نتج عنه 6 جرحى (التحكم المروري)

Lebanon 24
15-10-2021 | 08:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
جريحان نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام النبطية - دير الزهراني قرب محطة الايتام (التحكم المروري)
lebanon 24
15/10/2021 20:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث تصادم بين مركبتين على طريق عام القرية صيدا نتج عنه جريحان (التحكم المروري)
lebanon 24
15/10/2021 20:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
حصل حادث صدم على طريق عام الدوير النبطية نتج عنه جريح (التحكم المروري)
lebanon 24
15/10/2021 20:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة احد جرحى الحادث المروري عند مفرق بشامون عرمون متأثرا بإصابته (التحكم المروري)
lebanon 24
15/10/2021 20:28:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:22 | 2021-10-15
13:08 | 2021-10-15
13:03 | 2021-10-15
12:43 | 2021-10-15
12:35 | 2021-10-15
12:29 | 2021-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website