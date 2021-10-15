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نائب المدير التنفيذي ل"اليونيسف": ما لا يقل عن مليون طفل أفغاني معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد

Lebanon 24
15-10-2021 | 12:43
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