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الخارجية الأميركية: ندين الاعتداء على مسجد شيعي بأفغانستان ولكل الأفغان الحق في العيش والعبادة بسلام

Lebanon 24
15-10-2021 | 14:27
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