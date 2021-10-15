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المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان: على العالم ألا يترك أفغانستان في عزلة (الجزيرة)

Lebanon 24
15-10-2021 | 14:57
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