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أخبار عاجلة
تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم على مسجد في مدينة قندهار الأفغانية
Lebanon 24
15-10-2021
|
17:37
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