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احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 16 حادث 3 قتلى و 26 جريح
Lebanon 24
16-10-2021
|
00:29
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