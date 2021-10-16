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كارلن حتي زوجة الشهيد شربل كرم وشقيقة الشهيدين نجيب وشربل لـ"الجديد": اجتماع لاهالي شهدا ء مرفأ بيروت بعد قليل وسيصدر عنهم بيان ونحن ضد ان تتدخل السياسة بعمل القضاء

Lebanon 24
16-10-2021 | 04:06
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