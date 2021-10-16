السفارة الأميركية في الخرطوم: ندعم الانتقال المدني الديمقراطي في السودان بشكل كامل بما في ذلك تنفيذ المؤسسات الانتقالية والبدء في التحضير للانتخابات (سكاي نيوز عربية)

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