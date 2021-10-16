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المرصد السوري: أنقرة تطلب من الفصائل الموالية لها رفع جاهزيتها في ظل أنباء عن استعدادات تركية لشن عملية ضد الأكراد شمالي سوريا (سكاي نيوز)
Lebanon 24
16-10-2021
|
07:27
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