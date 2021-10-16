أخبار عاجلة

نحاس: الحكومة تُعدّ مشروعاً مبنياً على النموّ والفيول العراقي "واصل" إلى لبنان غداً والمناقصات ستسير بشكل سليم من الآن فصاعداً

Lebanon 24
16-10-2021 | 08:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ماكرون: لبنان يستحق وضعاً أفضل مما هو عليه الآن وسنواصل العمل مع الحكومة الجديدة على أجندة محدّدة ‎
lebanon 24
16/10/2021 18:15:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: ندعو منذ الآن إلى مراقبة لبنانية أممية للعملية الانتخابية ونعوًل على الحكومة ورئيسها الذي أكد لنا عزمه على العمل لكي يتخطى المعوقات من الأقربين قبل الأبعدين
lebanon 24
16/10/2021 18:15:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: مطلوب من الحكومة الجديدة الصراحة والجهد تجاه إصلاح حياة الشعب اللبناني وأيّدنا هذه الحكومة وتمنينا لها النجاح ويبقى عليها إبراز قدرة وزرائها بالقيام بمهامهم بشكلٍ صحيح
lebanon 24
16/10/2021 18:15:28 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير حبحاب لـ"المنار": جهود متواصلة بذلت خلال الساعات الماضية وتنسيق متواصل بين وزارة النقل العراقية وسلطة الطيران المدني التي طلبت اعادة الزوار اللبنانيين مساء اليوم وإنهاء معاناتهم
lebanon 24
16/10/2021 18:15:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:12 | 2021-10-16
11:06 | 2021-10-16
11:04 | 2021-10-16
10:49 | 2021-10-16
10:32 | 2021-10-16
10:14 | 2021-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website