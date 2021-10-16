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لجنة أهالي ضحايا مرفأ بيروت تجدد ثقتها بالمحقق القاضي بيطار وتؤكد أن ما صدر عن إبراهيم حطيط لا يمثلها

Lebanon 24
16-10-2021 | 08:49
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لجنة أهالي ضحايا إنفجار المرفأ: ما صدر عن حطيط لا يمثلنا
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16/10/2021 18:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت: نقول للقاضي بيطار اننا جيشك ومعك والى جانبك طالما تسعى خلف العدالة
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16/10/2021 18:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وليام نون شقيق الشهيد في فوج إطفاء بيروت جون نون لـ"الجديد": كأهالي ضحايا الإنفجار نحن لا نواجه شخص واحد وإتفقنا أن نضع كل شيء جانباً وأن نقف بوجه كل من يعترض عملية سير التحقيق.. وإذا كان القاضي البيطار منحاز علينا أن نعرف تفاصيل الأمر
lebanon 24
16/10/2021 18:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي ضحايا انفجار المرفأ: غريب كيف أن الطبقة كلها اتفقت علينا وعلى القاضي بيطار عندما اقترب من الحقيقة وليست المرة الاولى التي يُهدد فيها بيطار والأغرب أنه لم يصدر أي موقف من الدولة ردا على التدخل في القضاء وتهديد القاضي
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16/10/2021 18:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
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