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ماكرون يندد بحملة الشرطة الفرنسية "التي لا يمكن تبريرها" ضد متظاهرين جزائريين في باريس عام 1961 (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
16-10-2021 | 10:14
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