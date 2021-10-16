أخبار عاجلة

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع قائد الجيش بالوكالة تثبيت وقف النار وفتح الطريق الساحلي

Lebanon 24
16-10-2021 | 11:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
لقاء هو الأول بين القائد العام للجيش الليبي بالوكالة الفريق عبد الرزاق الناظوري ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طبرق
lebanon 24
16/10/2021 22:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي: نؤكد استمرار العمل لإجراء الانتخابات الرئاسية
lebanon 24
16/10/2021 22:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف يناقش مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي دعم المجتمع الدولي لطرابلس
lebanon 24
16/10/2021 22:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الرئاسي الليبي: ندعو المجتمع الدولي للمساعدة في إخراج المرتزقة بما يسهم في إجراء الانتخابات
lebanon 24
16/10/2021 22:18:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:04 | 2021-10-16
13:19 | 2021-10-16
12:46 | 2021-10-16
12:33 | 2021-10-16
12:27 | 2021-10-16
12:22 | 2021-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website